أعلنت سفارة الهند في السعودية، إعادة العمل بالتأشيرة الإلكترونية لمواطني المملكة، اعتبارا من الخميس 9 مارس 2023.

وقالت السفارة الهندية في الرياض عبر بيان نشرته في صفحتها على «تويتر»: «يسر سفارة جمهورية الهند في الرياض إعلان إعادة التأشيرة الإلكترونية للمواطنين السعوديين في جميع الفئات الخمس، وهي: تأشيرة السياحة، تأشيرة التجارة، تأشيرة العلاج، تأشيرة المرافق للعلاج، تأشيرة المؤتمرات، وذلك لكامل مدة التأشيرة المتاحة وعدد السفرات».

ودعت السفارة الهندية، السعوديين الراغبين بالحصول على التأشيرة الإلكترونية، إلى تعبئة البيانات وتقديم الطلبات من خلال الرابط التالي https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html، وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع السفارة عبر الرابط التالي https://eoiriyadh.gov.in/page/visa-services/.