اعتمدت وزارة السياحة، خطوة جديدة تهدف إلى تمكين جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من تقديم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلكترونياً، ما يمكنهم من زيارة المناطق كافة وأداء مناسك العمرة، حيث تم التوسع في اعتماد جميع مهن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.وتأتي خطوة السماح للراغبين في الدخول إلى السعودية، دون اشتراط مهن محددة، ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة لجميع المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للسعودية.وأوضحت الوزارة أن جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أصبح بإمكانهم دخول السعودية بتأشيرة سياحية إلكترونية، وذلك بالتقديم من خلال منصة «روح السعودية»، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم. ودعت إلى زيارة المنصة الإلكترونية للحصول على المزيد من المعلومات عن التأشيرة www.visitsaudi.com أو الموقع الرسمي لوزارة الخارجية www.mofa.gov.sa.من جانبها، رحبت الهيئة السعودية للسياحة بقرار إتاحة تأشيرة الزيارة للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، دون اشتراط مهن محددة؛ وذلك في إطار تقديم المزيد من التسهيلات، واستهداف شرائح أكبر لأداء العمرة، والاستمتاع بالوجهات السياحية، والفعاليات النوعية والعالمية حول المملكة؛ طوال العام.