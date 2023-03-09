دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، بحضور أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، عددًا من المشروعات التابعة للوزارة والقطاعات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية.

ويأتي تنفيذ هذه المشروعات بدعم واهتمام من القيادة لتوفير كافة متطلبات العمل الأمني بما يعزز أداء القطاعات الأمنية في تنفيذ مهامها للمحافظة على الأمن والسلامة.

وشملت المشروعات التي دشنها الأمير عبدالعزيز بن سعود، في المنطقة مبنى إدارة الأدلة الجنائية الذي يضم معامل متخصصة تعمل بأحدث التقنيات المستخدمة في مجالات الجرائم الإلكترونية، والجرائم الكيميائية، والتصوير الجنائي، والطب الشرعي، إلى جانب معمل الاختبارات البيولوجية، ومعمل الإرهاب البيولوجي والأسلحة الجرثومية، ومعمل الإطلاق والسلاح، ومعمل الاستكشاف والسوابق، ومعمل التزييف والتزوير، إلى جانب قسم مسرح الجريمة.

كما شملت مبنى دوريات الأمن بمنطقة الحدود الشمالية ليكون ضمن منظومة المواقع الداعمة للعمل التكاملي في الأمن العام بالمنطقة وخاصة في المجال الجنائي.

وشملت المشروعات كذلك، نادي منسوبي وزارة الداخلية في عرعر، الذي تم إنشاؤه وفق أعلى المقاييس الإنشائية، حيث يوفر مباني نموذجية ومرافق تعليمية ورياضية وصحية وترفيهية، ويقدم خدمات نوعية لمنسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية في المنطقة.