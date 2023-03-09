تابع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، سير العمل في منفذ جديدة عرعر الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية، يرافقه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الجولة التفقدية، لشرح من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، عن أبرز المرافق والخدمات التي يقدمها المنفذ.

والتقى الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية الجولة، قادة القطاعات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك في مقر قطاع حرس الحدود بجديدة عرعر.

ونقل الأمير عبدالعزيز خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لقادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة.

رافق وزير الداخلية خلال الجولة وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، و مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.