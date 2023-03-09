وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) إلى منطقة الحدود الشمالية، وكان في استقباله لدى وصوله مقر إمارة المنطقة بمدينة عرعر أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز.

وقد شرف وزير الداخلية حفل الاستقبال الذي أعد بمناسبة زيارته للمنطقة، ونقل خلاله للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان الحفل قد بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى أمير منطقة الحدود الشمالية كلمة رحب فيها بوزير الداخلية بمناسبة زيارته للمنطقة.

كما ألقى الدكتور يحيى العساف كلمة أهالي المنطقة التي عبروا خلالها عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من اهتمام بالغ بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة الحدود الشمالية، مثمنين للأمير عبدالعزيز بن سعود هذه الزيارة.

وعقب الحفل التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود عددا من المواطنين.

وكان وزير الداخلية قد التقى متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة الحدود الشمالية لعامي 1443 - 1444، والتقطت الصور التذكارية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.