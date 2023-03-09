خلت قائمة الأفضل 10 شركات لخطوط الطيران الجوية حول العالم، من وجود اسم «الخطوط السعودية» بينها، بعد أن أعلنت شركة «سكاي تراكس» المتخصصة بتصنيف خطوط الطيران، قائمة الأفضل على مستوى العالم في عام 2022.

وتلك ليست المرة الأولى التي يغيب فيها الناقل السعودي الرسمي عن التصنيف العالمي لأفضل شركات الطيران في العالم، ووفقا لموقع «سكاي تراكس»، فإن التصنيف يعتمد على 3 معايير رئيسية، تتمثل في ما يلي: خدمة المقصورة (حسن الضيافة، كفاءة الخدمة، المهارات اللغوية للطاقم، كفاءة خدمة الوجبات، مهارات حل المشكلات، حسن تصرف الطاقم، حسن المظهر، وغيرها)، والخدمات الأرضية في المطار (الموقع الإلكتروني للشركة، الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت، أوقات الانتظار، تسجيل الوصول، إجراءات ما قبل الصعود، وغيرها)، والمنتجات داخل الطائرة.

ودأبت شركة «سكاي تراكس» (ومقرها في المملكة المتحدة) على تقييم شركات الخطوط الجوية العالمية ومنح التصنيفات المناسبة لها وفق خمسة نجوم أو أقل، حيث تخوض شركات الطيران العالمية غمار السباق المحموم، لتقديم الخدمات بأحدث التقنيات وأفضل الخيارات، ابتداء من خدمات يسيرة تسبق الرحلة، وأسطول متطور من الطائرات، ومأكولات عالمية متنوعة، ووسائل ترفيهية حديثة، وطواقم مميزة، وصولا إلى خدمة ضيافة راقية، عطفا على شراكات متعددة مع مختلف الشركات والجهات الداعمة والمعززة لتجربة السفر جواً، وانتهاء بقياس الرضا لتحسين تجربة المستخدم بعد الوصول إلى الوجهة، مع تقديم العروض المستقبلية في حال الرغبة بالسفر مستقبلا.

وفي ظل السباق العالمي نحو الأفضلية، تشهد السعودية تطوراً هائلاً في كافة المجالات، ومنها ما يشهده قطاع النقل بمختلف أنواعه من قفزات مستمرة، تواكب التطورات العالمية والتحديثات المستمرة في أنظمتها وخدماتها المقدمة وفق أعلى المعايير، وهو ما يحتم العمل المستمر لتحقيق المستهدفات على المديين القصير والطويل، ومع كل ذلك، لم تجد الخطوط السعودية موطئ قدم في قائمة أفضل شركات الطيران العالمية، وهو ما يضع أكثر من علامة استفهام حول ذلك، في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والخطط المرسومة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وفي حين تجد شركات الطيران والمشغلات الجوية، نفسها أمام منافسة شرسة، تتخطى منجزاتها السابقة بإنجازات غير مسبوقة تضع عملاءها في قائمة أولوياتها، وفي نفس الوقت تتحدى نفسها بمعايير الرفاهية والراحة، لا تزال الخطوط السعودية عاجزة عن اقتحام قائمة الأفضلية بين شركات الطيران، وظلت حبيسة إنجازات «لا تسمن ولا تغني من تصنيف»، فهل حملت خطوطنا الموقرة على عاتقها مسؤولية السعي الدؤوب لتصبح ضمن أفضل 10 شركات طيران حول العالم، أم أن الحلم سيبقى حبيس خيالات وأمنيات المسافرين؟.

يذكر أن قائمة «سكاي تراكس» لأفضل 10 شركات طيران حول العالم عام 2022 جاءت كالتالي: الخطوط القطرية أولاً، ثم الخطوط السنغافورية ثانياً، والإماراتية ثالثاً، وفي المرتبة الرابعة جاءت خطوط أول نيبون الجوية اليابانية، ثم خطوط كانتس الجوية الأسترالية في المركز الخامس، تلتها الخطوط الجوية اليابانية سادساً، ثم الخطوط الجوية التركية سابعاً، وحلّت في المرتبة الثامنة الخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الجوية الكورية في المركز التاسع، وأخيراً الخطوط الجوية الدولية السويسرية في المركز العاشر، فيما غابت الخطوط السعودية عن قائمة أفضل 10 شركات طيران حول العالم لعام 2022.