تعتزم «ندوة البركة» للاقتصاد الإسلامي تنظيم دورتها الثالثة والأربعين بجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز في المدينة المنورة، التي من المُقرر عقدها خلال الفترة المُحددة 23-25 شعبان 1444 الموافق 15-17 مارس 2023، تحت عنوان «الاقتصاد الإسلامي وأصالة الاستدامة»، وسط مشاركة متحدثين وخبراء من مختلف دول العالم سيُسهمون في تقديم رؤاهم وتوصياتهم حيال الموضوع من منظور الاقتصاد الإسلامي.

وتهدف الندوة هذا العام إلى تأكيد حقيقة تأصل مفهوم الاستدامة بأبعادها المختلفة ضمن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق آليات وأدوات الاقتصاد الإسلامي.

وضمن إطار الهدف العام، تُسهم جلسات ومحاور الندوة في تحقيق عدة أهداف منها: بحث مفهوم وأبعاد الاستدامة وفق مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتحليل قدرة الاقتصاد الإسلامي على تحقيق التنمية المستدامة وفق آلياته وأدواته التمويلية المختلفة، وتحديد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الاستدامة، وبحث أحدث التطبيقات والمشاريع المستحدثة لتحقيق الاستدامة عالميًّا وفق أحكام ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات لتعزيز وتنمية قدرات الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الاستدامة.