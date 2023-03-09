تزامناً مع قرب شهر رمضان المبارك كثفت أمانة منطقة تبوك جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثال المنشآت التجارية للاشتراطات البلدية، حيث أسفرت تلك الجولات عن ضبط منشأة تجارية تستخدم منزلاً لتصنيع مادة التنباك وبيعها.

وأوضح لـ«عكاظ» مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة منطقة تبوك يحيى الجراح أن المنزل يديره 6 عمالة آسيويين لتصنيع مادة التنباك في بيئة تفتقد لأقل الاشتراطات الصحية، مبينا أنه تمت مصادرة ما يزيد على ١٣٠ كيلوغراما من مادة التنباك وبودرة الجير وإسمنت النورة، ومكينة فرم وضغط التنباك.

وحذرت الأمانة جميع المخالفين بأنها لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات بحقهم حفاظاً على صحة المستهلكين، وأكدت أن حملاتها الرقابية مستمرة للتأكد من امتثال جميع المنشآت التجارية للاشتراطات البلدية، داعية في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة في الإبلاغ عمّا يلاحظونه من مخالفات الصحة العامة من خلال تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.

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