قدّمت مجموعة من الفنانين المصريين على «مسرح أبوبكر سالم» أداءً فريداً لعدد من الأغنيات التي لحنها الموسيقار هاني شنودة، ضمن حفلات تقويم الرياض في «ليلة ذكريات هاني شنودة»، بحضور رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

ولامست الوصلات الغنائية والموسيقية التي عُزفت مشاعر الحضور الذين امتلأت بهم مدرجات «مسرح أبو بكر سالم» في «بوليفارد رياض سيتي»، بحضور عدد من الأسماء البارزة في مجال الموسيقى التصويرية، والعديد من نجوم الشاشة الذين حضروا تقديراً للتاريخ الموسيقي الكبير للموسيقار هاني شنودة.

وخلال الحفلة الاستثنائية للموسيقار شنودة، أطلّت الفنانة أنغام على الحضور بعبارة «أهلاً من الرياض الحبيبة»، معبّرةً عن امتنانها لوقوفها لتقديم هذا الحفل. واستهل الحفل أولى وصلاته الموسيقية بجولة بين الأعمال الفنية التلفزيونية التي لحنها هاني شنودة، وأعاد صياغتها المايسترو هاني فرحات.

كما أعاد الحضور ذكريات زمن جميل، من خلال وصله قدمتها الفنانة منى عزيز من أعمال هاني شنودة وهي «ماشية السنيورة»، «الجواز راحة». واعتلت المسرح بعدها الفنانة مي فاروق التي قدمت وصلتين غنائيتين ساحرتين للفنانة فايزة أحمد «هدى الليل»، والفنانة نجاة الصغيرة «بحلم معاك»، ناسجةً بغنائها قصةً رائعة عزف ألحانها هاني شنودة.

وأطل بعدها الفنان مصطفى حجاج. ثم دُعي الفنان القدير أحمد عدوية إلى المسرح لغناء أغنية «زحمة» التي عُرف بها عدوية في السبعينات، وهي من ألحان هاني شنودة. ثم قدم الفنان محمد منير وصلة غنائية من ألحان هاني شنودة أخذت الحضور لأجواء طربية مميزة، قبل أن تنضم إليه الفنانة أنغام في وصلة مُشتركة أدّيا فيها أغنية «أنا بعشق البحر» التي تعد واحدة من الروائع الغنائية التي لحّنها هاني شنودة للفنانة نجاة الصغيرة.

وفي إضافةٍ فريدة، سجّلت الفرقة الغنائية «كايروكي» حضورها في الحفل عبر أداء أغنية«الشوارع حواديت»، من ألحان هاني شنودة، وعكس أداؤهم تجسيداً مُجدداً للأغنية الأصلية، إذ أضاف لها بُعداً موسيقياً فريداً من نوعه.

وأطلّ الموسيقار القدير شنودة على الجمهور بصحبة عمرو دياب الذي حظي بمرافقته على المسرح ليشاركه العزف على وصلته الغنائية «الزمن» التي ارتبطت ببدايته الفنية قبل 40 عاماً، كما بادر عمرو دياب بشُكر رئيس هيئة الترفيه لحضوره، والمخرج خيري بشارة الذي أشرف على إخراج الحفل، قبل أن يطرب الجمهور برائعة «رصيف نمرة خمسة».

شهِد الحضور العديد من اللحظات العفوية والطريفة لكلٍ من الموسيقار هاني شنودة والفنان عمرو دياب، تضمّنت تهنئة هاني شنودة النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قبل أداء وصلة من شارة مسلسل «أمي الحبيبة» التي أداها محمد منير، وعمرو دياب، وعزف ألحانها القدير هاني شنودة.