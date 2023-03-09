اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر اليمامة أمس، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس. واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وأكد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، ودعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.من جانب آخر، استقبل ولي العهد، بقصر اليمامة أمس الأول (الثلاثاء)، رئيس وزراء جمهورية بولندا ماتيوس مورافيسكي. ورحب ولي العهد، في بداية الاستقبال، برئيس الوزراء البولندي في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبّر مورافيسكي عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.