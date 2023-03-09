تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلّم وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي للفائزات في الدورة الخامسة في احتفالية نظمتها الجامعة في مركز المؤتمرات.وأكد وزير التعليم أن جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي، تُعدُّ أول جائزة سنوية للمرأة السعودية، معتمدة بقرار من مجلس الوزراء، وتحظى برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، للتعريف بالإنجازات المميِّزة للمرأة السعودية، وتكريم المبدعات في مجالات العلوم الصحية، والعلوم الطبيعية، والدراسات الإنسانية، والمشاريع الاقتصادية، والأعمال الاجتماعية، والأعمال الفنية.من جانبها، أوضحت رئيسة الجامعة رئيسة اللجنة العليا للجائزة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، بأنّ جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي تتجدد سنوياً لتواكب رؤية وطننا الطموح، وتحاكي لغة المستقبل واكتشافات العصر.وباركت العيسى للفائزات بالجائزة لهذا العام، وقالت: «من تمتلك مثلكن حلماً لا تخسر أبداً، لأنَّ رحلة النجاح تبدأ بحلم، وتذكروا أنَّ لدينا قيادة رسمت لنا مستقبلاً يفوق الأحلام، برؤية تتجاوز الطموحات، وتتحدى الصعوبات، وليس أمامنا سوى التفكير في خدمة هذا الوطن». وتجول وزير التعليم في معرض «عبق» الذي نظَّمته كلية التصاميم والفنون، وعرض فيه أكثر من 20 عملاً لطالبات قسم تصميم الأزياء والنسيج في الجامعة على هامش حفل الجائزة. وجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي احتفالية سنوية، تُقام تحت مظلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبقرار من مجلس الوزراء، تُسلط الضوء على إنجازات المرأة السعودية، والتعريف بالمميِّزات والمبدعات.