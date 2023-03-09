بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال استقباله في مقر إقامته في العاصمة الكورية سيئول، وزير الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا أوم دونغ هوان، التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والصناعات العسكرية، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ورئيس هيئة عمليات قوات الدفاع الجوي اللواء الركن أحمد بن شريثان الجهني.