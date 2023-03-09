أكد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود المعجب، أهمية المرأة السعودية وفاعليتها المستمرة في تحمل المسؤوليات الاجتماعية.وثمن دور القيادة في إشراكها في المجالات والعلوم، للثقة المطلقة بما تمتلكه المرأة السعودية من مهارات وقدرات متميزة، استطاعت بها حصد الإنجازات على كافة الأصعدة، ووصلت إلى ما وصلت من تحقيق الطموحات والآمال، ورفعت شعار المملكة عالياً في المحافل المحلية والدولية.وأشار إلى أن المجتمع نصفه من النساء، فمن حق الوطن أن ينهض بجميع أفراده؛ رجالاً كانوا أو نساء.وأكد النائب العام أن المرأة أثبتت كفاءتها في الأعمال الموكلة إليها ومنها العمل العدلي النيابي، الذي قدمت المرأة فيه أعمالها القضائية بكل مهارة وإتقان وتميز، وحققت التطلعات والأهداف المرسومة بدقة متناهية.وأوضح المعجب مكانة المرأة في الإسلام وبما حظيت به من مكانة عالية ومنزلة رفيعة وبما حرصت عليه الدولة من حفظ حقوقها واحترام مكانتها، وسن الأنظمة والتشريعات العدلية التي تحفظ مكانتها ودورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع.