وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1000 سلة غذائية في مدينة جلال آباد بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 6000 فرد بواقع 1000 أسرة من متضرري الفيضانات.ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة؛ ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.