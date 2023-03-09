تشارك المملكة في أعمال الدورة 67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة CSW، التي تنعقد في نيويورك خلال الفترة من 6 إلى 17 مارس بوفد تترأسه الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، لبحث موضوع «الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة وتمكين جميع النساء والفتيات»، واستعراض موضوع أعمال الدورة 62 «التحديات والفرص في تحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات في الريف».ويضم الوفد المشارك الدكتورة لانا بنت سعيد، والعنود الحنيوي ممثلتين عن مجلس شؤون الأسرة، وشروق القويعي ممثلة عن وزارة الخارجية، والمستشارة الدكتورة مها الضاحي ممثلة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، والدكتورة هيا المقوشي ممثلة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وفرح أبا الخيل ممثلة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتورة فاطمة باعثمان ممثلة عن القطاع غير الربحي، وضحى بديوي ممثلة عن فئة الشباب من مشروع سلام للتواصل الحضاري.وتأتي مشاركة وفد المملكة في اجتماعات CSW 67، لتؤكد مكانة المملكة ودورها الريادي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، والتزامها بتحقيق المساواة التكاملية وضمان تكافؤ فرص إسهامهم في مسيرة التحول الرقمي، عبر استعراض الجهود والمنجزات الوطنية الرائدة والنوعيّة في القطاع، ومن أبرزها تسليط الضوء على مبادرة تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومبادرة ولي العهد الدولية لتمكين المرأة في الأمن السيبراني، وإبراز جهود القطاع غير الربحي الممكّنة في مجالات التغيّر التكنولوجي، بالإضافة إلى استعراض حزمة المبادرات والبرامج التي أطلقتها المملكة لتعزيز إسهام المرأة في التنمية الريفية في إطار مناقشة ما حققته الدول في موضوع أعمال الدورة 62 لعام 2018.وأوضحت الدكتورة ميمونة آل خليل، أن الملتقى الأممي يعد فرصة لاستعراض ما تحقق من منجزات على صعيد تمكين المرأة في المملكة ضمن سياقات أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030، ومشاركة المجتمع الدولي للتقدم المحرز في ما يتعلق بموضوع النقاش لهذا العام وهو الابتكار والتغيير التكنولوجي، مشيرةً إلى أن وفد المملكة المشارك سيسلط الضوء على دور مبادرات المملكة في تعزيز فرص المرأة ومشاركتها الفاعلة في مسيرة التحول الرقمي على الصعيدين المحلي والدولي، التي تنطلق من إيمان المملكة الراسخ بأهمية تمكين المرأة في المجالات كافة.