تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر عرقة بالرياض، أمس الأول (الثلاثاء)، كل من المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان، وسلمان بن يوسف بن علي الدوسري، عقب صدور الأمر الملكي بتعيين السلطان وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، والدوسري وزيراً للإعلام، قائلين: «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».