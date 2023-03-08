أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأربعاء)، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن وظائف موسميّة للسعوديين من الجنسين في مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجدة، يبدأ التقديم عليها من يوم 16 وحتى 19 شعبان 1444هـ.

وتشمل الوظائف مراقب خدمات، ومأمور اتصالات، وخدمات عملاء، وسائق، وفقاً لعدد من الشروط.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 سنة ولا يزيد على 50 سنة، وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة فأعلى.

وأوضحت الوزارة أن الأولوية لمن يمتلك الخبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة، مشترطة القدرة البدنية والصحية، واجتياز المقابلة الشخصية.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض الوظائف تشترط إتقان إحدى لغات الحجاج مثل؛ الأوزبكي، الفارسي، الصيني، الأوردو، الملايو، التركي.