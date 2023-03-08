وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، إلى منطقة الجوف، حيث كان في استقباله أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.

وقد التقى وزير الداخلية في إمارة منطقة الجوف قادة القطاعات الأمنية في المنطقة.

ونقل وزير الداخلية خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لقادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة، منوهًا بالجهود التي يبذلونها، بمتابعة سمو أمير منطقة الجوف، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وزائري المنطقة.

إثر ذلك، شرف الأمير عبدالعزيز بن سعود حفل الاستقبال المعد بمناسبة زيارته للمنطقة، والتقى عدداً من المواطنين بحضور أمير منطقة الجوف.

بعدها التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة الجوف لعامي 1443 - 1444هـ، والتقطت الصور التذكارية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.