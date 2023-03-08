استقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلند دون برامودويناي، اليوم (الأربعاء)، نائب وزير الخارجية وليد الخريجي وذلك في العاصمة التايلندية بانكوك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعقب ذلك، وقع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ونائب وزير خارجية تايلند فيجافات إيزارابهاكدي، مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة تايلند بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول.

حضر الاستقبال وتوقيع مذكرة التفاهم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.