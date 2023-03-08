اليوم العالمي للمرأة أحد أهم المناسبات العالمية التي تعتبر مناسبة لذكر إنجازات المرأة في قطاعات عدة ومنها قطاع الأعمال، وفي هذا اليوم أعلنت منصة أعناب ملتقى المعلمين الأول للتدريب والتطوير المهني عن توقيع شراكة حصرية مع مركز أبناء المستقبل للتدريب المملوكة من قبل الدكتورة أمل عائض يحيى القحطاني، مدرب معتمد لديها أكثر من 20 سنة في التدريب على اختبارات الرخصة المهنية وقدرات الجامعيين.

وفي هذا الشأن صرحت الدكتورة أمل القحطاني مديرة ومالكة مركز أبناء المستقبل بقولها: «العمل مع قادة ملهمين شرف وامتياز، منصة أعناب تملك قادة مختلفين عن كل الموجودين في مجال تقديم الدورات التدريبية المهنية المتخصصة للمعلمين والتربويين وجميع من هم في القطاع التعليمي، إضافة إلى وجود أكاديميين ومعلمين متميزين يهدفون إلى توسيع دائرة المستفيدين». وأكدت أن هدف هذه الشراكة بين منصة أعناب ومركز المستقبل هو تحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاجية في الدورات التدريبية لجميع المتدربين.

كما قالت المديرة التنفيذية لمنصة أعناب الدكتورة منيرة جمجوم: «نتشرف بالشراكة مع مركز أبناء المستقبل والدكتورة أمل القحطاني من الأسماء البارزة التي أسست -في العقدين الماضيين- عملا مذهلا في بناء برامج لتأهيل العاملين في قطاع التعليم للتدريب على الرخص المهنية بأنواعها وقدرات الجامعيين وغيرها. وأرى أن هذا المزيج بين قدراتنا التقنية في أعناب، والخبرة العميقة للدكتورة أمل القحطاني وصفة مهمة للنجاح وتحقيق المزيد من الأثر».

يذكر أن الدكتورة أمل المتميزة في مجال تخصصها لديها مؤلفات تعليمية تناهز 92 مؤلفا تعليميا، ولديها على المنصة أكثر من 40 دورة تدريبية متخصصة للمعلمين، منها دورات الرخص المهنية وأهمها الإرشاد الطلابي، ومديري ومديرات المدارس وعدة تخصصات أخرى مختلفة.

وتأتي هذه الشراكة المهمة والحصرية بين سيدتين رائدتين في مجال التعليم لتعزيز تطوير المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية، بهدف التوسع في سبل التعاون لتقديم برامج الرخص المهنية وتأهيل المعلمين.