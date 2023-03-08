صرّح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والجوف، أحبطت محاولات تهريب 52 طنًا و371 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، و1650 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، و352,325 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وكشف أنه تم إحباط محاولات التهريب خلال الفترة من 1444/7/21 حتى 1444/8/13، وقبضت على مهربيها، وعددهم 406 متهمين، منهم 44 مواطنًا، و362 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 282 من الجنسية اليمنية، و69 من الجنسية الإثيوبية، و6 من الجنسية الصومالية، و3 من الجنسية الأردنية، و2 من الجنسيتين السودانية والسورية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.