عاد الاستعراض الموسيقي المرتقب لهذا العام «شريك»، من إنتاج برودواي إنترتينمنت جروب، إلى خشبة مسرح جامعة كاوست لتقديم عروض تمثيلية محدودة فقط في الفترة من 6 إلى 11 مارس 2023. وعلى غرار الفيلم المقدم من دريم ووركس الحائز على جائزة الأوسكار، فإن الاستعراض الموسيقي «شريك» هو عمل فني مرح يخطف القلوب ويستهوي الجماهير من جميع الأعمار.

بالإضافة إلى العروض العامة، أجرت جامعة كاوست شراكة مع المدارس المحلية لعرض الاستعراض الموسيقي الفريد «شريك» للأطفال في ثول. وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام كاوست المستمر بالارتقاء بالتعليم والوعي الثقافي للمجتمع المحلي.

يقدم الاستعراض الموسيقي مجموعة من الممثلين الموهوبين، بالإضافة إلى الأزياء الملونة والأغاني الرائعة التي تحول القصص الخيالية إلى واقع ملموس. وبفضل المزيج الفريد بين الرومانسية، الفكاهة، والحكايات الخرافية، من المؤكد أن الاستعراض الموسيقي «شريك» سينال إعجاب جميع أفراد الأسرة.

كاوست هي ثاني مكان بالمملكة يستضيف الاستعراض الموسيقي «شريك» ومن المتوقع نفاد التذاكر بسرعة. توفر الجامعة عدة فئات للصفوف والمواعيد، حيث تبدأ أسعار التذكار من 150 ريالاً ويُمكنكم الحجز عبر موقع بلاتينوم لِست جدة الإلكتروني. سيتاح الوصول إلى أماكن الجلوس المخصصة للمقاعد المتحركة عند الحاجة.

وتعليقاً على هذا الحدث، قال كرس سيلي، نائب الرئيس لخدمات المجتمع: «يسعدنا استضافة هذا الاستعراض الموسيقي المحبب بجامعة كاوست وتوفير ليلة ترفيهية مناسبة للعائلة». واستطرد حديثه قائلاً: «كما نسعد باستضافة عرض خاص لأطفال ثول، فهي مجرد أحد الطرق التي ترد بها جامعة كاوست الجميل للمجتمع المحلي».