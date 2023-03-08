تحرص عيادات «دله» العارض في مدينة الرياض على تقديم خدماتها الطبية وتهدف لتحقيق المزيد من التميز في الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير الصحية، التي تغطي مختلف شرائح المجتمع، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.

وتضم عيادات دله العارض عيادات النساء والولادة، الأطفال، الباطنية، الأسنان، العيون، العظام.

وأكد مدير عيادات دله العارض، هايف عبيد العتيبي، أن العيادات تعد نموذجا مميزا في تقديم الرعاية الصحية التي تتناسب مع متطلبات الخدمات الطبية الحديثة، وذلك من أجل الإسهام في الوصول إلى مجتمع حيوي وصحي.

وانطلاقا من العناية الفائقة التي توليها عيادات دله العارض لجميع أفراد الأسرة من النساء والرجال والأطفال فقد تم تجهيز عيادات دله بفريق متخصص من الأطباء في مجال طب الأطفال وحديثي الولادة، وتغطية علاج الأمراض المختلفة من ذلك أمراض الجهاز التنفسي، وحالات النزلة المعوية، وحالات تأخر النمو، وغيرها من الخدمات التي تعنى بصحة الطفل.

وقال العتيبي: «إننا نفخر في عيادات دله العارض بتقديمنا خدمات طبية مميزة وعلى أعلى مستوى، وذلك عبر عدة عيادات متخصصة، منها عيادات النساء والولادة، التي تقدم خدمات تشخيص وعلاج حالات تأخر الحمل، وتشخيص حالات العقم، وعلاج العديد من الأمراض التي تهتم بصحة المرأة».

كما تقدم العيادات خدمات الرعاية الصحية للأسنان وذلك لكل أفراد الأسرة، بمختلف أعمارهم، وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية والجراحية، كإجراء عمليات خلع الأسنان، والحشوات التجميلية والعلاجية، وعلاج عصب الأسنان، وكذلك علاج أمراض الأسنان لدى الأطفال.

وأوضح العتيبي، أننا نسعى جاهدين وعبر الفريق الطبي والإداري للتميز في تقديم خدماتنا الصحية في مختلف التخصصات مع مواكبة أحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى وجود نخبة من الأطباء في جميع العيادات من ذلك عيادات العظام والتي تقدم خدمات التشخيص والعلاج لالتهاب المفاصل وأمراض العظام والعمود الفقري وغيرها.

وأشار «العتيبي» إلى أن أقسام الطوارئ والمختبر والأشعة تعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وتستقبل جميع الحالات الطارئة للكبار والأطفال، كما تعمل عيادات النساء والولادة والباطنية لمدة 16 ساعة حتى الساعة 12 منتصف الليل يوميا عدا الجمعة، وتستقبل عيادات الأطفال يوميا إضافة إلى يوم الجمعة.

يذكر أن مجموعة دله الصحية تشمل ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في كافة أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو 1000 طبيب خبير سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.