رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء) في قصر عرقة بالرياض.وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اجتماعه مع رئيس إريتريا، ومضمون استقباله رئيس جمهورية موزمبيق، وما اشتملا عليه من استعراض العلاقات وأوجه التعاون المشترك وسبل تطويره وتعزيزه.وتناول المجلس إثر ذلك عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الدورة الـ40 لمجلس وزراء الداخلية العرب، من أهمية تعزيز التعاون الأمني، ورفع الجهود التكاملية لمكافحة آفة المخدرات وجميع ما يهدد الأمن العربي.ووافق مجلس الوزراء على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7/‏ 2/‏ 1443هـ، لمدة عام إضافي، يبدأ من تاريخ 1/‏ 3/‏ 2023. ووافق المجلس على ضوابط إيقاف الخدمات، وإنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.تعيينات وترقياتالموافقة على تعيين وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) على النحو التالي:• تعيين محمد بن ملحان بن خالد بن بصيص على وظيفة (أمير الفوج الثالث والعشرين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.• ترقية عبدالرحمن بن حمد بن عبدالعزيز الدعيلج إلى وظيفة (وكيل الرئيس) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.• ترقية أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الزويهري إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.• ترقية هزاع بن الافنس بن نازل الرويلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للموانئ، ومؤسسة البريد السعودي، ومركز الأمن الوطني، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ونادي سباقات الخيل، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.مواجهة التحديات والتكيف المناخيتطرق مجلس الوزراء إلى مشاركة المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الـ20، الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، وما شددت عليه من أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام، بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر أماناً وازدهاراً للبشرية.وأكد المجلس أن تدشين مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي بالمملكة، يأتي في سياق جهودها الإقليمية والدولية في الحفاظ على البيئة، والاهتمام بشؤون المناخ، وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية اللازمة لتعزيز التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره وتحقيق الاستدامة، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.وأشاد مجلس الوزراء بالإعلان عن الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال، ما يُعدّ خطوة بارزة في مسيرة البرنامج نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي ‏وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.ترسيخ قيمة العَلَم الوطنيعدّ مجلس الوزراء مناسبة (يوم العَلَم) الذي يوافق هذا العام يوم السبت القادم (11 مارس)، ترسيخاً لقيمة العَلَم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها عام 1139هـ (1727)، وما يمثله من أهمية بالغة بوصفه رمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.قرارات• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية، ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جمهورية غامبيا.• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومة السعودية (وزارة السياحة) وحكومة الكويت (وزارة الإعلام والثقافة).• الموافقة على مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية.• الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.• الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة تايلند في مجال منع الفساد ومكافحته.• الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية.• تجديد عضوية الدكتور وليد بن محمد زاهد، والدكتورعبدالعزيز بن محمد السويلم، والمهندس علي بن عايض القرني في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.• اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن عامين ماليين سابقين.من مضامين المجلسانضمام السعودية لاتفاقية حماية منتجي الفونوغراماتمذكرة تفاهم مع تايلند في مجال منع الفساد ومكافحتهمذكرة تفاهم للتعاون السياحي مع حكومة الكويت