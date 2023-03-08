أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن التقارير عن وجود تباعد في العلاقات مع الإمارات مبالغ فيها.وأوضح أن قرارات إنتاج النفط التي تتخذها دول (أوبك+) تعكس التوافق داخل التحالف، وأن المملكة تعتقد أن سياستها الحالية القائمة على ألا تزيد الإنتاج هذا العام صحيحة. وقال وزير الخارجية، أمس، بعد مشاركته في اجتماع طاولة مستديرة، نظمها المعهد البريطاني للشؤون الدولية (تشاثام هاوس)، خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة «نقول دوماً إننا ملتزمون بسوق مستقرة، ووزير الطاقة يشعر بأن السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام». وأضاف «جميع القرارات في أوبك و(أوبك+) تُتخذ عبر حوار مكثف جداً بين جميع الشركاء، وكل بيان أراه من جميع الشركاء في (أوبك+) يعكس ذلك التوافق»، في إشارة إلى الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ودول أخرى من بينها روسيا.