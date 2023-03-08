وصل إلى الرياض، أمس، رئيس وزراء جمهورية بولندا ماتيوش مورافيتسكي والوفد المرافق له.وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا سعد الصالح، وسفير بولندا لدى المملكة روبرت روستك ومندوب من المراسم.وتأتي زيارة رئيس وزراء بولندا امتداداً لنشأة العلاقات السعودية البولندية منذ عام 1930، إذ كانت من أوائل الدول على مستوى العالم التي تؤسس علاقات رسمية مع المملكة.وأكدت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله)، إلى العاصمة البولندية (وارسو) في يونيو 2007 عمق العلاقات السعودية- البولندية، لا سيما أنها صادفت مرور 75 عاماً على بداية هذه العلاقات، لذا تكتسب زيارة رئيس الوزراء البولندي أهمية بالغة، كونها تأتي بعد مرور 10 أعوام على الزيارة السابقة، كما تتزامن مع مستجدات مهمة في ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ يشترك البلدان في التطلع إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة.