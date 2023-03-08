تترافق زيارة رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي إلى السعودية مع مستجدات مهمة؛ منها ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، بالتوازي مع تطوير علاقاتهما الثنائية في جميع المجالات، من خلال اللجنة السعودية البولندية المشتركة.فعلى صعيد التعاون الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وبولندا نحو 7.933 مليار دولار، إضافة إلى توقيع السعودية وبولندا عدداً من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المهمة؛ منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، التي تحقق لرجال الأعمال من البلدين الشفافية في المعاملة الضريبية؛ لإقامة المزيد من المشاريع التجارية والاستثمارية المشتركة، كما تشجع حركة التجارة والاستثمار، والتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية والصناعات والسلع.وعلى صعيد التعاون الإنساني، أحدث نجاح عملية فصل التوأم السيامي أولغا وداريا في المملكة عام 2004، صدى واسعاً في جميع الأوساط البولندية، وكان للعملية أثرها البالغ في زيادة زخم العلاقات بين البلدين، وتعريف البولنديين بالوجه الإنساني الحقيقي للمملكة، كما قدمت المملكة مساعدات إنسانية إلى جمهورية أوكرانيا وكذلك للاجئين الأوكرانيين في جمهورية بولندا بقيمة 410 ملايين دولار، شملت طائرات محملة بـ«مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، إضافة إلى مستلزمات طبية»، نقلت عبر حدود بولندا إلى داخل أوكرانيا.