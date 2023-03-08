ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، إمام جامع في شرق العاصمة الرياض، يقوم بجمع التبرعات النقدية والعينية، واستغلال مرافق الجامع وإحداث بناء عشوائي من الحديد «هنقر» مخالف للنظام ويخلو من أي وسائل لحفظ وتخزين المواد الغذائية. ويواجه إمام الجامع تهمة مخالفة التعاميم التي أصدرتها الوزارة بمنع جمع التبرعات النقدية والعينية إلا عبر القنوات الرسمية.وأشارت الوزارة، في بيان رسمي، إلى أن الفرق الرقابية حررت محضراً بالواقعة بعد توثيقها، وأحالت المخالف إلى جهات الاختصاص بالوزارة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.