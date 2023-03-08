تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر عرقة بالرياض اليوم، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما، كل من المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزيراً للدولة عضواً بمجلس الوزراء، وسلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيراً للإعلام، قائلَين «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».