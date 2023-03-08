التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته في العاصمة الكورية سيؤول، وزير الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا أوم دونغ هوان.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والصناعات العسكرية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ورئيس هيئة عمليات قوات الدفاع الجوي اللواء الركن أحمد بن شريثان الجهني.

فيما حضره من الجانب الكوري، رئيس وكالة التطوير الدفاعي الكورية الدكتور بارك جونغ سيونغ، والمدير العام لإدارة التعاون الدولي يون تشانغ مون، ورئيس مركز التقنية الفضائية الدكتور جيون بيونغ تاي.