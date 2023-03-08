استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، أمس (الثلاثاء)، رئيس وزراء جمهورية بولندا ماتيوس مورافيسكي.

ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال بدولة رئيس الوزراء البولندي في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد الصالح.

فيما حضر من الجانب البولندي السفير لدى المملكة روبرت روستك، ونائب وزير الدولة رئيس المكتب السياسي كشيشتوف كوبكوف، ونائب وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة بيوتر مولر، ونائب وزير الدولة ماتيوش بيرغر، ونائبة وزير الدولة نائبة رئيس مستشارية رئيس الوزراء إيزابيلا أنتوس، ونائب وزير الدولة بوزارة الخارجية بافيل يابلونسكي، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمستشارية رئيس الوزراء ماريك كوروفايشيك.