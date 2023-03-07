أوضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أنه يمكن لمقدم خدمة الإفطار في المسجد النبوي تقديم الوجبات بنفسه، أو عن طريق شركات الإعاشة التي سيتم التصريح لها من قبل وكالة شؤون المسجد النبوي، وفقاً للاشتراطات المحددة في التصريح والمطابقة للمواصفات العامة المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأكدت الوكالة أهمية تحديث البيانات الخاصة بمقدمي خدمات الإفطار من خلال موقعها الإلكتروني، بعد استقبالهم رسائل طلب تحديث البيانات عبر الرسائل النصية، مع الالتزام بالأوقات والمواقع والكميات المحددة لهم في التصريح.

وشكرت وكالة شؤون المسجد النبوي مقدمي خدمة الإفطار على مايقدمونه من عمل جليل، وتأمل من الجميع الالتزام بالاشتراطات المشار إليها حفاظًا على سلامة الزوار والمصلين.