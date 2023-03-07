شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الثلاثاء)، في اجتماع طاولة مستديرة، نظمها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (تشاثام هاوس Chatham House)، وذلك خلال زيارة الأمير فيصل الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع الحديث عن العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، كما جرى التطرق إلى ما تشهده المملكة من تطورات متسارعة في ضوء رؤية المملكة 2030.

كما تناول الاجتماع التطورات في الأزمة (الروسية - الأوكرانية)، وناقش دور المملكة في إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، والحديث عن المستجدات في الملف النووي الإيراني، وجهود المملكة في دعم الأمن والتنمية في اليمن.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.