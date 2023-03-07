صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح 100 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

سعدة بنت عامر عبدالكريم أبو ظهير الصيعري، سلوى بنت محمد بن أحمد كبرى العبيدان، سليمة بنت صالح بن شهوان آل مريع البحيري، سهيلة بنت محمد بن عبدالعزيز الدرويش، شهد بنت خليفي بن محمد باصابرين، شيخة بنت لافي بن ملفي الشيباني العتيبي، شيخة بنت محمد بن بتال الصخيبري الدوسري، صالحة بنت حسن بن محمد الهمامي، صالحة بنت أحمد بن زيد آل يحيى الشهري، صالحة بنت حسين بن عبدالله الزهراني، صالحة بنت سعيد بن محمد آل جبران القحطاني، صالحة بنت علي بن حمد زميم صفية بنت حمود بن مساوة حمود حمد صميلي عائشة بنت أحمد بن حسين ماطر مجممي عائشة بنت مسفر بن فهيد النصحاء السلولي عائشة بنت يحيى بن أحمد العزي عبير بنت عائض بن حمدان الحسن الزهراني عنود جمال محمود حسن شعبان الاستاد عهود بنت علي بن مريزيق الرحيلي الحربي غادة بنت حمود بن سعيد آل حمود الأحمري غادة بنت ناصر بن عبدالله السويلم غدير بنت عايد بن مريبد القلادي الرشيدي غريبه بنت سالم بن مبخوت آل معروف الصيعري فاتن بنت عبدالعزيز بن عبدالله المحيسن فاطمة بنت إبراهيم بن عبيد الطايع الدوسري فاطمة بنت أحمد بن حزام المباركي فاطمة بنت راشد بن عيد العروي فاطمة بنت عبدالله بن محمد مرير فاطمة بنت مهدي بن رضي آل مصلاب فاطمة جعفر بن ناصر العبدالكريم الحسن فايزة بنت أحمد بن مكي آل قرين فتحية بنت حسن رمضان الحداد فتحية بنت مفرح بن علي القيسي عسيري فتون بنت عيضه بن عبد رب النبي الأحمدي المالكي قرفه بنت جابر بن هادي الحايك لبنى بنت عمر بن ماجد أبو الفرع لولو بنت علي بن محمد الحميدان لولوه بنت عبداللطيف بن أحمد الشعيبي الدوسري ليلى بنت عيسى بن حسين شاجري ليلى بنت محمد بن عبدالله العريفي مرام بنت فايز بن شالح العصيمي العتيبي مريفه بنت فرج بن شافي البناقي مريم بنت أشرف بن عبدالله نواوي مريم بنت علي بن علي كعبي مريم بنت عواض بن ناجي العزيزي المطيري مريم بنت فالح بن ناصر العريفي الظفيري مليحة بنت أحمد بن محمد صغير جعفري منيرة بنت عقيل بن أحمد آل جمعان الحارثي منيرة بنت مطلق محمد سحيمي القحطاني مها بنت عبدالهادي بن محمد العبدالباقي مها بنت مصطفى بن عيسى قارش الهزازي نجلا بنت عبدالكريم بن ناصر القباع نجلا بنت مصلح بن فازع السلمي ندى بنت عبدالله بن امبارك شذبان الزهراني نرجس بنت مصطفى بن محمد العيسى نعيمة بنت حسن بن عيسى التريكي نوال بنت أحمد بن عبدالله آل عواض نورة بنت راشد بن سعيد المسعري الدوسري نورة بنت علي بن أحمد الشويعر نورة بنت محمد بن عبدالله آل حميدان القرني نورة بنت مسلم بن عطية المشعلى الجهني نورة بنت مضحي بن حمد العمري الخالدي نوف بنت سعيد بن محمد باريان هلاله بنت عادي بن زايد الجرواني الشمري هناء بنت عبدالله بن أحمد الجامع هيفاء بنت جزء بن عبدالله الحافي العتيبي وجدان بنت مهدي بن علان آل خازوق وفاء بنت حمد بن أحمد مقبول وفاء بنت شريف بن عبدالله عصباني المالكي ياره بنت ناصر بن قاسم العنزي ياسمين بنت محمد بن جاسر الصوفان ريوف بنت عبدالله بن علي النفيعي العتيبي عزة بنت صالح بن علي بصري ريما بنت سعد بن مغنم عبده الشمري فارس بن حمدان التويم الحربي فارس بن سليمان بن عبدالله الفلاح صافية بنت أحمد بن علي علوش مدخلي سدران بن صالح بن صبحي الرشده العماري فاطمة بنت منصور بن طيب قيسي عبدالرحمن بن محمد بن كليب هادي علي مها بنت حمود بن فريح الهلالي راكان بن سلمان بن سالم الخمشي العنزي عبدالعزيز بن مطر بن نويف المنده المطيري فهد بن عتيق بن علي أبو حرشه الزهراني علي بن عبده علي حمدي إبتسام بنت أحمد بن سالم النفيعي محمد بن عبدالله بن محمد الزهراني محمد بن علي بن محمد حريب سعود بن عبدالعزيز بن أحمد البهيدل الخيبري عبدالهادي بن دخيل الله بن عوض اليعلوي الثقفي منى بنت حسن بن أحمد شحاته تركي بن محمد سراج السني الزهراني رحمة بنت سعد بن إبراهيم آل عبدالله العمري أماني بنت نور بن مبطي العمري عبدالرحمن بن حسن بن علي عبدلي عبدالله بن علي بن شايع آل مدحان عسيري بندر بن سلمان بن سالم العزامي الشراري سعود بن غريب بن سالم مقاطي العتيبي فوزية بنت علي بن سعد الشهري علي بن جابر بن علي الحقوي.