استقبل الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، اليوم (الثلاثاء)، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في المقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيئول.

ونقل وزير الدفاع له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوريا بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

وكان وزير الدفاع، والوفد المرافق له قد وصل اليوم إلى جمهورية كوريا في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعددٍ من المسؤولين الكوريين لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.