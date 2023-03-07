باشرت الفرق الرقابية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ضبط إمام جامع في شرق العاصمة الرياض يقوم بجمع التبرعات النقدية والعينية، حيث استغل مرافق الجامع وأحدث بناء عشوائيا من الحديد «هنقر» مخالفا للنظام ويخلو من أي وسائل لحفظ المواد الغذائية التي يتم تخزينها فيه، إضافة إلى مخالفة التعاميم التي أصدرتها الوزارة بمنع جمع التبرعات النقدية والعينية إلا عبر القنوات الرسمية.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها، إلى أن الفرق الرقابية حررت الواقعة ووثقتها، وأحالته إلى جهات الاختصاص بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين والمقيمين، التعاون معها في الإبلاغ عن أي شخص يجمع التبرعات من منسوبي المساجد عبر الاتصال بمركز خدمات المستفيدين (1933)، أو التواصل مع فروع الوزارة بالمناطق، مؤكدة أهمية دور المواطن والمقيم في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.