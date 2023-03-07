أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن بإمكان المواطنين الاستفادة من مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين.

وكشفت الوزارة أنه في حال تم شراء المسكن الأول (وحدة سكنية جاهزة) في الفترة من 2018/01/01م وحتى 2020/10/03، وقيام المستفيد بدفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة حينها، من سعر شراء المسكن وبما لا يزيد على مبلغ (850,000 ريال) دون استردادها، فيمكنه رفع طلب الاسترداد من خلال الرابط التالي https://vat.housing.gov.sa/.

وشددت الوزارة على أن الاسترداد يكون فقط عند قيام المستفيد بدفع الضريبة السابقة، حيث لا ينطبق ذلك في حال أن الجهة التمويلية هي من قامت بسداد قيمة الضريبة.