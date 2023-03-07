استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض اليوم، رئيس المكتب الدولي للمعارض باتريك سبيكت والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية معرض «الرياض إكسبو 2030».

حضر الاستقبال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.

فيما حضر من جانب المكتب الدولي للمعارض الأمين العام للمكتب ديمتري كيركنتزس، وعدد من كبار المسؤولين في المكتب الدولي للمعارض.