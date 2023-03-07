فازت المملكة بالمركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب، في المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأمريكية، التي عقدت أمس (الإثنين) في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية.ومثل المملكة في المسابقة الأطباء إبراهيم الحربي - مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ومحمد الحسن - مستشفى الحرس الوطني الرياض، وأحمد الهيضل - المستشفى العسكري بالرياض.وتقوم المسابقة على غزارة المعلومات الطبية على شكل نقاط بين المتنافسين، حيث برع الأطباء السعوديون خلال المشاركة.من جهته، أكد ممثل الجمعية في السعودية الأستاذ الدكتور في جامعة الملك سعود الاستشاري أول في قسطرة الشرايين والصمامات مدير مركز القلب بالحرس الوطني محمد البارقي، أن فوز أطباء زمالة القلب في مؤتمرات جمعية القلب الأمريكية للمرة الثالثة له دلالات كبيرة على المستوى المتقدم الذي وصل له الطب في المملكة.وأشار البارقي، إلى فوز المملكة السابق في المسابقة لمرتين متتاليتين في مؤتمر الجمعية في مصر ودبي، مؤكداً أن هذا يعكس قوة البرامج السعودية والتدريب والمستوى التعليمي الطبي العالي بالمملكة.