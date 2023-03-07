كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن كثيراً من التقنيات وجدت طريقها للاستخدام في العمليات العدلية منها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقال، في تصريح لـ«عكاظ»، إن الوزارة لديها تحول رقمي كامل بدءاً من مخرجات التوثيق العدلي مروراً بالعملية القضائية انتهاءً بالتنفيذ، إضافة لوجود تكامل رقمي وربط مع كافة الجهات الحكومية المتعلقة بالعمل القضائي.وأشار وزير العدل، إلى أن تنظيم المؤتمر العدلي الدولي يجيء لتأكيد الريادة التي وصلت إليها المملكة في القطاع العدلي، وكنافذة أيضاً على التطورات المستقبلية، مشيراً إلى أن طموح الوزارة من خلال المؤتمر يستهدف بناء شراكات وتفاعل مع مختلف دول العالم في المجال القضائي والعدلي والقانوني، وتبادل المعارف والخبرات والنظر في المشروعات والتشريعات القانونية المناسبة للتحول الرقمي في المستقبل.وعن رؤية الوزارة المستقبلية، قال الصمعاني، إنها مستلهمة من رؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد، والتي تسعى للتطوير في كافة المجالات ومنها المجال العدلي، وسنرى في كل سنة مشروعات وبرامج ومبادرات جديدة في الوزارة.