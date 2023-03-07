أكد وكيل العدل للتخطيط والتطوير المهندس ياسر السديس، أن الوزارة طرحت في المؤتمر العدلي ورقة عن الذكاء الاصطناعي. وقال، في إجابة عن سؤال «عكاظ» حول مدى إمكانية استخدام الوزارة مستقبلاً للذكاء الاصطناعي في أعمالها، إن الوزارة تقوم حالياً بعمل عميق ووصلت إلى دقة عالية في التنبؤ بالأحكام في بعض أنواع القضايا ليستعين بها القاضي بشكل كبير، لتساعده في اختصار الوقت والجهد وتجويد العمل القضائي، وربما تصدر له مسودة للحكم بحيث يستطيع مراجعتها واعتمادها إذا شاء أو التعديل عليها.وأضاف السديس، أن المؤتمر العدلي الدولي الذي انطلق بشعار «نيسِّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية»، ناقش من خلال خبراء متخصصين في عدة مجالات تم استقطابهم من جميع دول العالم، فرص استغلال التحول الرقمي المتسارع في القطاع العدلي والتحديات التي يواجهها القطاع والتي يمكن للتحول الرقمي المساعدة في حلها، مشيراً إلى أن النقاش شمل التحديات الناتجة عن التحول الرقمي، وآثارها التي ربما تحتاج إلى دراسة وتمعن وإيجاد معايير معينة لضبط واستغلال التحول الرقمي.