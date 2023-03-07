ناقش المؤتمر العدلي الدولي في يومه الثاني والأخير، في جلسته المقامة تحت شعار «توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة»، أعمال تطوير التقنية والاستفادة منها في المجال العدلي، وكيفية القدرة والتحكم في التقنية للوصول إلى الإجابات من دون أخطاء.وشارك في الجلسة، وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير المهندس ياسر السديس، والباحثة المتخصصة في التقاطعات ما بين التكنولوجيا والقانون في جامعة في أوكسفورد فرانشيسكا مازي، والباحثة في كلية الحقوق بجامعة شرق الصين للعلوم السياسية الدكتورة دنغ سونينغ. وأكد المشاركون أهمية توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، مع التدخل البشري للتثبت من كل ما يتم إصداره.