حث سكان حي التلفزيون في حائل، أمانة المنطقة على التعجيل بتنفيذ «جودة الحياة» في الحي، الذي يفتقر لـ«ممشى» يساعد الأهالي على ممارسة الرياضة وحدائق تستقطب كبار السن لقضاء أوقات فراغهم وتفريغ طاقاتهم، بما يعود عليهم بالنفع واستثمار الأراضي البيضاء التي تعود ملكيتها للأمانة في العمل على تطويرها.وأعرب خالد الشمري، عن أمله في رؤية خطط لتطوير حي التلفزيون في ظل تركيز أمانة حائل على حدائق وممرات على شوارع عامة وتجارية لا تخلق الفائدة المرجوة منها، مع إهمال حي كبير مثل حي التلفزيون من سنوات طويلة في ظل تركيز الأمانة المبالغ فيه على الجبال والطرق التجارية وإهمال الحي. وتمنى إبراهيم الفراج، من الأمانة توجيه طاقاتها وإمكاناتها الفنية والبشرية إلى الحي المأهول بالسكان، فهو بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والتطوير من خلال حديقة وممشى، خصوصاً مع وجود أراضٍ مهملة وقد تتحول بعضها مرمى نفايات.ويطالب عبدالعزيز الهديرس، أمانة حائل بالالتفات إلى حي التلفزيون وإنشاء حديقة عامة وممشى لتكون متنفساً أسوة بالأحياء الأخرى، مؤكداً أن «التلفزيون» حي واسع يشهد نهضة عمرانية وكثافة سكانية.