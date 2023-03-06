وقعت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في الرياض مذكرة تفاهم مع مستشفى هيوستن ميثوديست الأمريكي، تشمل مجالات تطوير وتطبيق المشاريع ذات العلاقة بالجودة وسلامة المرضى والتدريب وتوفير الخدمات الإكلينيكية والإدارية والتعليمية.

وقع المذكرة المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الأستاذ الدكتور أحمد الهرسي، والمديرة التنفيذية لهيوستن ميثوديست لخدمات الرعاية الصحية العالمية السيدة كاثي إيستر، بحضور المدير التنفيذي للشؤون الصحية في المدينة الطبية الجامعية الأستاذ الدكتور فوزي الجاسر، والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور أحمد باهمام، والمدير الطبي لمستشفى الملك خالد الجامعي الدكتور ناصر الخميس، والمديرة الطبية لمستشفى طب الأسنان الجامعي الدكتورة سارة السبيت، وعدد من مسؤولي المستشفى.

وقال المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور أحمد الهرسي إن المذكرة تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تطوراً متسارعاً يستدعي مواكبته من خلال تبادل الخبرات والمعارف، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بما يعزز رضا المستفيدين من خلال تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال الصحي، مؤكداً ضرورة دعم برامج تطوير الخدمات الصحية، والتعليم الطبي، والبحث العلمي انطلاقا من رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن المدينة الطبية الجامعية تعد من الروافد الصحية العريقة على مستوى المملكة بما تضمه من خبرات بشرية، وإمكانات طبية متقدمة.

من جانبها، قالت السيدة كاثي إيستر، الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيوستن ميثوديست لخدمات الرعاية الصحية العالمية: «نتشرف بشراكتنا مع المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة في مجالات الجودة والتعاون السريري والابتكار والتعليم والتدريب. وتمكّن المذكرة ممارسي الرعاية الصحية من المنظمتين تبادل أفضل الممارسات، والتعلم من تجاربهم المشتركة». وأكدت إيستر إلتزام هيوستن ميثوديست تعزيز قطاع الرعاية الصحية في المملكة، وتطلعها إلى علاقة طويلة الأمد مع المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، التي تواصل عملها الرائد لتقديم رعاية صحية متكاملة بمستوى عالمي.

وبعد مراسم التوقيع زار وفد الشركة المراكز الصحية للمدينة الطبية الجامعية، والأقسام والأجنحة واطلع على ما تضمه من تجهيزات وإمكانات طبية متطورة وما تقدمه من رعاية طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، إلى جانب مرافق التدريب الطبي، والبحث العلمي، كما اطلع الوفد على المشاريع المستقبلية للمدينة الطبية الجامعية.