في الوقت الذي شهد جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين، منذُ ثلاثة أيام، ازديادا في أعداد المركبات عبر الجسر في الجانبين، البحريني والسعودي، كشفت مصادر لـ«عكاظ»، أن بطولة الفورمولا1 والتي استضافتها حلبة البحرين الدولية من 3 حتى 5 مارس 2023، هي من أحد الأسباب التي أدت إلى توافد العديد من المركبات على الجسر من الساعة ١١ صباحا حتى الساعة ٤ عصرا في أيام البطولة، وطبقا للمصدر، فإن حركة السير مستمرة وسلسة، ولم تشهد تأخيرا في منطقة الإجراءات سواء من الجانب السعودي أو البحريني؛ نظرا للاستعداد المبكر لمثل هذه الحالات، كما أن جميع كبائن إجراءات الدخول من الجانبين تعمل بكافة طواقمها سواء من الجمارك أو الجوازات، وأضاف المصدر بأن إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، والتي صادفت هذا العام حدث الفورمولا1 بالبحرين، لها دور في ازدياد المركبات العابرة عن طريق جسر الملك فهد، وأكد المصدر بأنه على الرغم من ازدياد أعداد المركبات كانت حركة السير سلسة، ولم يحدث زحام؛ نظرا للتوسعة التي حدثت في الأعوام الماضية.

وسجّل جسر الملك فهد رقماً قياسياً جديداً بعبور أكثر من 136 ألف مسافر، في يوم السبت الماضي، إذ بلغ عدد المسافرين 136498 مسافرا، متجاوزا الرقم المسجل يوم 11 يناير 2020، الذي شهد عبور أكثر من 131 ألف مسافر؛ ليكون بذلك الرقم الأعلى في تاريخ الجسر منذ إنشائه في العام 1986.

من جانب آخر، أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اليوم (الاثنين)، البدء بأعمال التوسعة والصيانة لمناطق الإجراءات لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة العملاء العابرين للجسر على مراحل عدة.

وأشارت المؤسسة إلى أن أعمال المرحلة الأولى تكتمل خلال ثلاثة أشهر ثم باقي المراحل تباعاً حتى انتهاء كافة الأعمال خلال عام.

وقدّمت المؤسسة عبر حسابها في تويتر، اعتذارها عن أيّ خلل أو عدم انسيابية للحركة المرورية أثناء تنفيذ أعمال المشروع.