استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض أمس (الأحد)، رئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.من جهة ثانية، غادر الرياض أمس رئيس جمهورية موزمبيق الرئيس فيليب نيوسي والوفد المرافق له، وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى، وسفير جمهورية موزمبيق لدى المملكة فيصل فقير قاسم، ومندوب عن المراسم.