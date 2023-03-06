اختتمت جلسات الورشة 15 لنادي الوراثة الطبي بمنطقة مكة المكرمة التي استضافتها جامعة أم القرى، ونظمتها الإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة بوزارة الصحة، بعدد من التوصيات عقب 14 جلسة حضرها عدد من الاستشاريين والأطباء والمختصين في الطب الوراثي. وطالبت التوصيات بالتوسع في دائرة الأمراض المشمولة في فحص الزواج وعدم اليأس وتقبل جميع الاحتمالات والمحاولة بعدة طرق وصولاً لتشخيص منطقي يفسر أعراض المرض، والحرص على التحاليل أثناء الحمل واتخاذ طرق التشخيص الصحيحة عند معاينة المرضى الذين يعانون من قصور وظائف الجهاز العصبي.وأكدت التوصيات فوائد تحليل «بيانانو» في تشخيص الأمراض الوراثية، واستمرار التحقق حتى يتم إيجاد التفسير المعقول للأنماط الظاهرية للمريض. وحثت التوصيات الأطباء والأعضاء من مختلف التخصصات على جمع وتحليل وتبادل ونشر البيانات المصنفة عن الأشخاص المصابين بالأمراض النادرة والتأكيد على أهمية الفيتامينات كفيتامين (ب 7) ضمن أنواع العلاجات المستخدمة في الأمراض.