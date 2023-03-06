أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 276 دورية لحماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي في المتنزهات والمراعي والوديان والفياض والروضات في مختلف المناطق، إضافة إلى استخدام طائرات بدون طيار (الدرونز)؛ وذلك لرصد التعديات والمخالفات على الغطاء النباتي وكشفها، وضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.وأكد المشرف العام على التراخيص واللوائح في المركز علي الأسمري، أن إطلاق الدوريات يأتي ضمن مشروع جديد لهذا العام 2023، يشمل جميع مناطق المملكة؛ حيث يتضمن أكثر من 276 فرد حماية، و16 طائرة بدون طيار مع مشغليها، وتُقدَّر المدة الزمنية للمشروع بثلاث سنوات،مشيراً، إلى أن جهود حماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي، التي يبذلها المركز تأتي في إطار المحافظة على الغابات والمتنزهات والمراعي حول المملكة عبر تأمين التجهيزات الأمنية اللازمة، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مجال المراقبة والاتصالات؛ لتطبيق أنظمة وإجراءات الحماية حسب الأنظمة المعتمدة محلياً ودولياً في هذا المجال.وأطلق المركز العام الماضي أكثر من 200 دورية في عدد من المناطق شملت ما يزيد على 100 دورية لتغطية مواقع الغابات والمراعي والمتنزهات في منطقة عسير، و40 دورية في منطقة الباحة، و40 دورية في الطائف بمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 22 دورية في منطقة جازان، ليصل إجمالي عدد الدوريات التي أطلقها المركز منذ تأسيسه نحو 500 دورية في مختلف مناطق المملكة.