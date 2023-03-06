تسلمت شركات محاماة أجنبية رخصها لمزاولة المهنة في السعودية من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ضمن فعاليات المؤتمر العدلي الدولي، المُقام في الرياض، تحت شعار «نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية»، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين الدوليين.وحصلت على الرخص شركات هيربيرت سميث فريهيلز، وليثم آند واتكنز، وكليفورد تشانس.وتأتي الرخص المُصدرة كأول الرخص لمكاتب المحاماة العالمية التي تعمل في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحاماة، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة في المملكة.وكان وزير العدل قد أقر اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، التي تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.