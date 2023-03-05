أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بناءً على ترشيح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، قراراً بتكليف الدكتور إبراهيم بن سليمان آل رزحان الغامدي وكيلاً لإمارة منطقة المدينة المنورة.

وبهذه المناسبة، عبّر الدكتور الغامدي عن خالص شكره وتقديره لوزير الداخلية، وأمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه، على هذه الثقة، متمنياً أن يكون على قدر ثقة القيادة الرشيدة لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات أهالي وزوار المنطقة، سائلاً العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد المباركة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

من جهة أخرى، أصدَر أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز قراراً بتكليف وهيب بن محمد السهلي مستشاراً له.